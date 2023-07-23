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خلال مباراة آرسنال الودية

إصابة ديالو تقلق جماهير مانشستر يونايتد

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
إصابة ديالو تقلق جماهير مانشستر يونايتد
المواطن - فريق التحرير

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تلقى نادي مانشستر يونايتد، صدمة قوية خلال مواجهة آرسنال الودية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، بعد إصابة نجمه أماد ديالو.

إصابة قوية لأماد ديالو

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية: “تعرض أماد ديالو لإصابة قوية في الشوط الثاني من المباراة وغادر على إثرها الملعب وهو غير قادر على السير”.

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وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن أماد ديالو ظهر على عكازات بعد انتهاء مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد الودية، ولم يتم الكشف حتى الآن عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها.

وكان أماد ديالو صاحب الـ21 عامًا، قد انتقل من صفوف أتالانتا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في يناير 2021 مقابل 25 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات وصلت إلى 15 مليونًا.

نجم مانشستر يونايتد أماد ديالو
ديالو – المصدر dailymail

خسارة آرسنال ضد مانشستر يونايتد

ولعب آرسنال ضد مان يونايتد في الساعات الأولى من اليوم الأحد، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد؛ وانتهت المباراة الودية بخسارة الجانرز بهدفين دون رد؛ سجلهما؛ برونو فيرنانديز وجادون سانشو.

نجم مانشستر يونايتد أماد ديالو
ديالو – المصدر manchestereveningnews

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بخسارة آرسنال ضد مان يونايتد، وخاض الفريقان ركلات ترجيحية بعد ذلك، وانتهت بفوز الشياطين الحمر أيضًا بنتيجة 5\3.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد أكثر من مباراة ودية هذا الصيف، حيث سيُلاقي كل من؛ ريكسهام، ريال مدريد، لانس، بوروسيا دورتموند وأتلتيك بيلباو.

مانشستر يونايتد
لاعبو يونايتد – المصدر @ManUtd

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