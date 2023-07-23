إصابة ديالو تقلق جماهير مانشستر يونايتد

تلقى نادي مانشستر يونايتد، صدمة قوية خلال مواجهة آرسنال الودية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، بعد إصابة نجمه أماد ديالو.

إصابة قوية لأماد ديالو

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية: “تعرض أماد ديالو لإصابة قوية في الشوط الثاني من المباراة وغادر على إثرها الملعب وهو غير قادر على السير”.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن أماد ديالو ظهر على عكازات بعد انتهاء مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد الودية، ولم يتم الكشف حتى الآن عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها.

وكان أماد ديالو صاحب الـ21 عامًا، قد انتقل من صفوف أتالانتا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في يناير 2021 مقابل 25 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات وصلت إلى 15 مليونًا.

خسارة آرسنال ضد مانشستر يونايتد

ولعب آرسنال ضد مان يونايتد في الساعات الأولى من اليوم الأحد، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد؛ وانتهت المباراة الودية بخسارة الجانرز بهدفين دون رد؛ سجلهما؛ برونو فيرنانديز وجادون سانشو.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بخسارة آرسنال ضد مان يونايتد، وخاض الفريقان ركلات ترجيحية بعد ذلك، وانتهت بفوز الشياطين الحمر أيضًا بنتيجة 5\3.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد أكثر من مباراة ودية هذا الصيف، حيث سيُلاقي كل من؛ ريكسهام، ريال مدريد، لانس، بوروسيا دورتموند وأتلتيك بيلباو.