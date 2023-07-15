إصابة شخصين إثر حادث وميض لحظي في مطعم بالرياض

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باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم السبت، حادث وميض لحظي في مطعم بحي الربيع، أسفر عن إصابة شخصين.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”: “أن مدني الرياض يباشر حادث وميض لحظي في مطعم بحي الربيع، نتج عنه إصابة شخصين”.
وأضاف الدفاع المدني أنه “تم نقلهما للمستشفى بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة”.