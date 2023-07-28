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طالبت الإدارة بضم مدافعين جدد

إصابة عمر هوساوي تقلق جماهير الاتحاد

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
إصابة عمر هوساوي تقلق جماهير الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عمر هوساوي، قلق جماهير العميد، بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته في مواجهة الترجي التونسي.

إصابة عمر هوساوي

وشارك عمر هوساوي بشكل أساسي في مباراة الاتحاد ضد الترجي بالأمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، والتي انتهت بفوز العميد بنتيجة 2\1.

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وتعرض عمر هوساوي للإصابة خلال المباراة، بدا متأثرًا وهو يُغادر المستطيل الأخضر، ما أثار قلق الجماهير الاتحادية، خاصة أن الفريق لم يُدعم دفاعه، بعد إصابة المصري أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي.

عمر هوساوي
هوساوي – المصدر @ittihad

الجماهير تُطالب بتدعيم الدفاع

وتفاعلت الجماهير عبر موقع “تويتر”، مع إصابة هوساوي، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا، اليوم الجمعة، وطالبت الإدارة بضرورة التعاقد مع ثنائي جديد في خط الدفاع، خاصة أن الفريق تنتظره منافسات قوية الفترة المقبلة.

وتمنت الجماهير الاتحادية الشفاء العاجل لعمر هوساوي، إلا أنها أكدت على صعوبة عودته ومشاركته باستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم، لتقدمه في العمر، حيث يبلغ 38 عامًا، وأعربت عن تمنياتها بتدعيم العميد سريعًا.

 

عمر هوساوي
هوساوي – المصدر @ittihad

حسان تمبكتي الأقرب

ويُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، حسان تمبكتي الأقرب للانضمام إلى الاتحاد هذا الصيف، حيث دخلت الإدارة في مفاوضات مع الليوث مؤخرًا، وتُشير التقارير إلى إمكانية عقد صفقة تبادلية.

حسان تمبكتي
تمبكتي مع الشباب

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