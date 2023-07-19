إصابة 10 سعوديين في تصادم حافلتين بالتشيك

باشرت سفارة السعودية في براغ يوم الاثنين الموافق 17/ 7/ 2023م، حادث تصادم بين حافلتين تقلان عددًا من السياح، من بينهم 10 مواطنين سعوديين، بالقرب من مدينة برنو التشيكية، وقد وقفت السفارة في حينه على الحادث لتقديم كافة أشكال المساعدة والاطمئنان على حالة المواطنين الصحية، وإنهاء كافة احتياجاتهم اللازمة.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، عبر موقع تويتر، أن هناك 4 مواطنين لا يزالون في المستشفى في حالة مستقرة، وأنه جاري متابعة حالاتهم مع الجهات المختصة التشيكية على مدار الساعة، والمواطنون الستة المتبقون خرجوا من المستشفى وهم بأتم الصحة والعافية.