Icon

قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى في جدة وسط تحديات كبرى تواجه المنطقة Icon الإطاحة بـ 4 أشخاص لترويجهم المخدرات في جازان Icon وزارة الحرس الوطني تعلن عن 32 وظيفة شاغرة Icon الصحة: إغلاق 147 مؤسسة صحية مخالفة تحفظيًا Icon المشاريع المتعثّرة أكبر المشكلات والمعوقات لاستكمال التحول المجتمعي Icon آل جميح الخيرية تدعم جمعية خيرات لحفظ النعمة بسيارة Icon القمم المتتالية تعكس ثقة العالم بالسعودية وقيادتها Icon السعودية وتركيا يتوسطان في صفقة لإعادة الأطفال الأوكرانيين Icon الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها الآخرون Icon طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم و3 خطوات للتسجيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
السفارة تتابع حالتهم مع الجهات المختصة

إصابة 10 سعوديين في تصادم حافلتين بالتشيك

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٥ صباحاً
إصابة 10 سعوديين في تصادم حافلتين بالتشيك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

باشرت سفارة السعودية في براغ يوم الاثنين الموافق 17/ 7/ 2023م، حادث تصادم بين حافلتين تقلان عددًا من السياح، من بينهم 10 مواطنين سعوديين، بالقرب من مدينة برنو التشيكية، وقد وقفت السفارة في حينه على الحادث لتقديم كافة أشكال المساعدة والاطمئنان على حالة المواطنين الصحية، وإنهاء كافة احتياجاتهم اللازمة.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، عبر موقع تويتر، أن هناك 4 مواطنين لا يزالون في المستشفى في حالة مستقرة، وأنه جاري متابعة حالاتهم مع الجهات المختصة التشيكية على مدار الساعة، والمواطنون الستة المتبقون خرجوا من المستشفى وهم بأتم الصحة والعافية.

قد يهمّك أيضاً
المعهد الصناعي الثانوي برفحاء يبدأ القبول والتسجيل

المعهد الصناعي الثانوي برفحاء يبدأ القبول والتسجيل

خطيب المسجد النبوي: استكثروا من العلم فهو دليلكم للخيرات

خطيب المسجد النبوي: استكثروا من العلم فهو دليلكم للخيرات

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة شخص في انهيار جزئي لبئر بحائل
السعودية اليوم

وفاة شخص في انهيار جزئي لبئر بحائل

السعودية اليوم
عرض سعودي أمام باولو ديبالا
الرياضة

عرض سعودي أمام باولو ديبالا

الرياضة
BBC ترتكب خطأً صحفياً عند انضمام ميندي إلى أهلي جدة
الرياضة

BBC ترتكب خطأً صحفياً عند انضمام ميندي...

الرياضة
الدبل: تواجد جيرارد سيكون نقلة نوعية لدوري روشن
الرياضة

الدبل: تواجد جيرارد سيكون نقلة نوعية لدوري...

الرياضة
مصايف السعودية بطقس معتدل وأمطار رعدية بدءًا من الغد
السعودية اليوم

مصايف السعودية بطقس معتدل وأمطار رعدية بدءًا...

السعودية اليوم
كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي
العالم

كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على...

العالم
غوندوغان ينضم لبرشلونة حتى 2025
الرياضة

غوندوغان ينضم لبرشلونة حتى 2025

الرياضة
المرور يدعو لتوخي الحذر أثناء القيادة بجانب الشاحنات
السعودية اليوم

المرور يدعو لتوخي الحذر أثناء القيادة بجانب...

السعودية اليوم