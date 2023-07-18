إصابة 4 أشخاص في حريق منزل بجازان

قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى في جدة وسط تحديات كبرى تواجه المنطقة الإطاحة بـ 4 أشخاص لترويجهم المخدرات في جازان وزارة الحرس الوطني تعلن عن 32 وظيفة شاغرة الصحة: إغلاق 147 مؤسسة صحية مخالفة تحفظيًا المشاريع المتعثّرة أكبر المشكلات والمعوقات لاستكمال التحول المجتمعي آل جميح الخيرية تدعم جمعية خيرات لحفظ النعمة بسيارة القمم المتتالية تعكس ثقة العالم بالسعودية وقيادتها السعودية وتركيا يتوسطان في صفقة لإعادة الأطفال الأوكرانيين الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها الآخرون طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم و3 خطوات للتسجيل
أخمدت فرق الدفاع المدني حريقًا في منزل بجازان، نتج عنه 4 إصابات، تم نقلهم بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وقال المدني في تغريدة له عبر موقع تويتر: الدفاع المدني بجازان يخمد حريقًا في منزل، نتج عنه 4 إصابات، تم نقلهم بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ونشر المدني لقطات مصورة، توثق الحادث، وتعكس شجاعة وبسالة رجاله في مباشرة كافة الحوادث.