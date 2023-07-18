إصابة 4 أشخاص في حريق منزل بجازان

أخمدت فرق الدفاع المدني حريقًا في منزل بجازان، نتج عنه 4 إصابات، تم نقلهم بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقال المدني في تغريدة له عبر موقع تويتر: الدفاع المدني بجازان يخمد حريقًا في منزل، نتج عنه 4 إصابات، تم نقلهم بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونشر المدني لقطات مصورة، توثق الحادث، وتعكس شجاعة وبسالة رجاله في مباشرة كافة الحوادث.