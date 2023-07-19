إصابة 5 أشخاص جراء حريق منزل في الأحساء

تمكنت فرق الدفاع المدني في الأحساء، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق في منزل.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورتين تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، موضحة أن الحريق نتج عنه 5 إصابات تم نقلهم بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالسعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.