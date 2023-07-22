إصابة 6 أشخاص في حريق شقة بجيزان

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تمكنت فرق الدفاع المدني في جيزان، اليوم السبت، من إخماد حريق في شقة بمبنى سكني.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورة تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، لافتة إلى أن الحريق نتج عنه 6 إصابات تم نقلهم للمستشفى بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ودائمًا ما تبذل المديرية العامة لـ الدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالسعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.