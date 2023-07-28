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تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و43 سنة

إصابة 7 جزائريين في اصطدام حافلة بجمل

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٨ مساءً
إصابة 7 جزائريين في اصطدام حافلة بجمل
المواطن - فريق التحرير

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وقع اليوم الجمعة حادث مروري تسبب في إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة بولاية تندوف جنوب غربي الجزائر، وفقًا لصحيفة النهار الجزائرية.

تفاصيل الحادثة

وأضافت الصحيفة، أن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 50 الرابط بين ولايتي تندوف وبشار على مستوى قرية حاسي خبي بلدية أم العسل – تندوف في الجزائر

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وتمثل الحادث في اصطدام حافلة لنقل المسافرين بجمل.

وأسفر الحادث عن 7 إصابات لديهم جروح مختلفة على مستوى الجسم.

بين 10 سنوات و43 سنة

وتابعت الصحيفة أنه تتراوح أعمارهم بين 43 سنة و10 سنوات.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مكان الحادث من طرف مصالح الحماية المدنية ثم نقلهم على جناح السرعة إلى المركز الصحي بحاسي خبي.

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