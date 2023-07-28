إصابة 7 جزائريين في اصطدام حافلة بجمل إخماد حريق منزل بحي الأوجام في القطيف اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا بجبال الألب المعتدي على امرأة في قبضة شرطة تبوك إحباط تهريب 135 كجم قات في جازان ضبط مواطنين لترويجهما المخدرات بنجران والقصيم القبض على مخالف روج الحشيش والإمفيتامين في الباحة المرور: احذر عند السير داخل الأحياء السكنية الديوان الملكي: وفاة تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود إنجازات تُزين مسيرة رياض محرز قبل الانتقال للأهلي
وقع اليوم الجمعة حادث مروري تسبب في إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة بولاية تندوف جنوب غربي الجزائر، وفقًا لصحيفة النهار الجزائرية.
وأضافت الصحيفة، أن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 50 الرابط بين ولايتي تندوف وبشار على مستوى قرية حاسي خبي بلدية أم العسل – تندوف في الجزائر
وتمثل الحادث في اصطدام حافلة لنقل المسافرين بجمل.
وأسفر الحادث عن 7 إصابات لديهم جروح مختلفة على مستوى الجسم.
وتابعت الصحيفة أنه تتراوح أعمارهم بين 43 سنة و10 سنوات.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مكان الحادث من طرف مصالح الحماية المدنية ثم نقلهم على جناح السرعة إلى المركز الصحي بحاسي خبي.