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وقع بالقرب من سيارة تابعة لقوات الأمن

إصابة 8 أشخاص جراء تفجير انتحاري في باكستان

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ مساءً
إصابة 8 أشخاص جراء تفجير انتحاري في باكستان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 8 أشخاص جراء تفجير انتحاري في مدينة بيشاور.

وذكرت التقارير أن الانفجار وقع بالقرب من سيارة تابعة لقوات الأمن، حيث قامت قوات الأمن بتطويق موقع التفجير.

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تفجير باكستان

هجوم انتحاري

وحسب موقع “ذا باكستان دايلي”، أوضحت الشرطة في تحقيق أولي أنه يبدو أنه “هجوم انتحاري”، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وفي غضون ذلك، كانت فرقة إبطال مفعول القنابل تجمع الأدلة من مكان الحادث للتأكد من طبيعة الحادث.

وشهدت باكستان زيادة في الهجمات في الأشهر الأخيرة مع الإبلاغ عن العديد من الحوادث المتعلقة بالإرهاب.

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