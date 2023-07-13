إصبع مقطوعة على مكتب ماكرون تثير رعبًا في الإليزيه

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أثار طرد لم يحمل أي رسالة مكتوبة، حالة من الرعب في قصر الإليزيه، بعدما تم وضع إصبع مقطوعة في الطرد ، الذي تسلمته الشرطة خلال الليل.
ونقلت صحيفة “Valeurs actuelles” الفرنسية عن مصدر أمني قوله، إنه تم إرسال إصبع مقطوعة بالبريد إلى قصر الإليزيه، المقر الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأشار المصدر إلى أن دائرة المراسلات بقصر الإليزيه استلمت الطرد في الفترة ما بين 9 و10 يوليو، قبيل أيام من احتفال فرنسا بالعيد الوطني أو يوم “الباستيل” في 14 يوليو.
ونقلت الصحيفة عن المصدر أيضا أن الطرد لم يحمل أي رسالة مكتوبة، مشيرًا إلى أنه تم وضع الإصبع في الثلاجة في مقر الرئاسة إلى حين تسلمته الشرطة خلال الليل.
وأكد المصدر أنه تم التعرف على الشخص صاحب الإصبع المبتورة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أدى على الفور إلى اتخاذ الإجراء المناسب لحالات الشدة، بحيث يمكن رعاية الفرد المعني من قبل الدوائر المختصة وإخضاعه للمتابعة الطبية المناسبة”. ورفض قصر الإليزيه، التعليق على الحادثة.