إصدار لائحة تنفيذية مفصلة لـ العقار خلال 120 يومًا

كشف متحدث الهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أنه خلال 120 يومًا ستصدر الهيئة العامة للعقار لائحة تنفيذية مفصلة تتضمن الإجراءات وشروط التراخيص.

الصناديق العقارية

وقال المفرج خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: أصبح لدينا قناة تمويلية غير الصناديق العقارية التي كانت تنظم نشاط المساهمات العقارية عبر السوق المالية.

نظام المساهمات

وأوضح متحدث الهيئة العامة للعقار، أن نظام المساهمات العقارية سينظم النشاط لرفع مستوى الشفافية والإفصاح إلى جانب حماية حقوق جميع الأطراف.

6.5 مليون عقد موثق

أعلنت الهيئة العامة للعقار توثيق ما يزيد على 6.5 مليون عقد إيجاري عبر “إيجار” تنوعت ما بين سكني وتجاري، حيث بلغت الزيادة في العقود خلال النصف الأول لعام 2023م، أكثر من 1.3 مليون عقد إيجاري والتي شكّلت 20% من إجمالي العقود الموثّقة في “إيجار”.

فيديو | متحدث الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج: نظام المساهمات العقارية سينظم النشاط لرفع مستوى الشفافية والإفصاح إلى جانب حماية حقوق جميع الأطراف #الإخبارية pic.twitter.com/Biur9ZJWBg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 11, 2023