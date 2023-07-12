إصدار لائحة تنفيذية مفصلة لـ العقار خلال 120 يومًا مُزحة بين بايدن وأردوغان بشأن انتخابات الرئاسة 2024 10 أطعمة تفوق البرتقال في فيتامين سي طرح 3 فرص استثمارية وفتح 6 مظاريف أخرى بالخفجي تفاصيل آخر دقيقة قبل انفجار الغواصة تيتان 30 نوعًا من الخفافيش في السعودية وهذا دورها مدفيديف: الحرب العالمية الثالثة تقترب أسباب عصف الرياح خلال الأيام الحالية مواطن يحول مزرعته لمزار سياحي في بلقرن عائلات تقحم بناتها في الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل لكسب المال
كشف متحدث الهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أنه خلال 120 يومًا ستصدر الهيئة العامة للعقار لائحة تنفيذية مفصلة تتضمن الإجراءات وشروط التراخيص.
وقال المفرج خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: أصبح لدينا قناة تمويلية غير الصناديق العقارية التي كانت تنظم نشاط المساهمات العقارية عبر السوق المالية.
وأوضح متحدث الهيئة العامة للعقار، أن نظام المساهمات العقارية سينظم النشاط لرفع مستوى الشفافية والإفصاح إلى جانب حماية حقوق جميع الأطراف.
أعلنت الهيئة العامة للعقار توثيق ما يزيد على 6.5 مليون عقد إيجاري عبر “إيجار” تنوعت ما بين سكني وتجاري، حيث بلغت الزيادة في العقود خلال النصف الأول لعام 2023م، أكثر من 1.3 مليون عقد إيجاري والتي شكّلت 20% من إجمالي العقود الموثّقة في “إيجار”.
فيديو | متحدث الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج: نظام المساهمات العقارية سينظم النشاط لرفع مستوى الشفافية والإفصاح إلى جانب حماية حقوق جميع الأطراف #الإخبارية pic.twitter.com/Biur9ZJWBg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 11, 2023
فيديو | متحدث الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج: خلال 120 يوما ستصدر الهيئة العامة للعقار لائحة تنفيذية مفصلة تتضمن الإجراءات وشروط التراخيص#الإخبارية pic.twitter.com/a8jw4goGqN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 11, 2023