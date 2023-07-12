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تتضمن الإجراءات وشروط التراخيص

إصدار لائحة تنفيذية مفصلة لـ العقار خلال 120 يومًا

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ صباحاً
إصدار لائحة تنفيذية مفصلة لـ العقار خلال 120 يومًا
المواطن - فريق التحرير

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كشف متحدث الهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أنه خلال 120 يومًا ستصدر الهيئة العامة للعقار لائحة تنفيذية مفصلة تتضمن الإجراءات وشروط التراخيص.

الصناديق العقارية

وقال المفرج خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: أصبح لدينا قناة تمويلية غير الصناديق العقارية التي كانت تنظم نشاط المساهمات العقارية عبر السوق المالية.

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نظام المساهمات

وأوضح متحدث الهيئة العامة للعقار، أن نظام المساهمات العقارية سينظم النشاط لرفع مستوى الشفافية والإفصاح إلى جانب حماية حقوق جميع الأطراف.

6.5 مليون عقد موثق

أعلنت الهيئة العامة للعقار توثيق ما يزيد على 6.5 مليون عقد إيجاري عبر “إيجار” تنوعت ما بين سكني وتجاري، حيث بلغت الزيادة في العقود خلال النصف الأول لعام 2023م، أكثر من 1.3 مليون عقد إيجاري والتي شكّلت 20% من إجمالي العقود الموثّقة في “إيجار”.

31 % زيادة

وأكدت الهيئة أنّ العقود الإيجارية السكنية التي تم توثيقها خلال النصف الأول من 2023م فاقت المليون عقد بزيادة شكّلت نسبتها أكثر من 31%، حيث كانت العقود الإيجارية السكنية خلال الفترة نفسها من عام 2022م ما يقارب 750 ألفًا، بينما بلغت نسبة الزيادة في العقود الإيجارية التجارية 8% خلال النصف الأول من 2023م وذلك بتوثيق 252 ألفًا، بينما كانت العقود التجارية الموثّقة في النصف الأول لعام 2022م، حوالي 232 ألف عقد تجاري.

 

 

 

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