إصدار وتجديد أكثر من 500 ألف جواز سفر إلكتروني عبر أبشر

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أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إصدار وتجديد أكثر من 500 ألف جواز سفر إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، وذلك خلال 9 أشهر، منذ إطلاق الخدمتين في أكتوبر الماضي.
ويمكن للمواطنين إصدار أو تجديد جوازاتهم من خلال منصة “أبشر”، وتسلّمه عن طريق الناقل البريدي إلى العنوان الوطني المسجل في المنصة.