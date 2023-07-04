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إصدار وتجديد أكثر من 500 ألف جواز سفر إلكتروني عبر أبشر

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٣ مساءً
إصدار وتجديد أكثر من 500 ألف جواز سفر إلكتروني عبر أبشر
المواطن - واس

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أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إصدار وتجديد أكثر من 500 ألف جواز سفر إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، وذلك خلال 9 أشهر، منذ إطلاق الخدمتين في أكتوبر الماضي.

إصدار وتجديد جوازات السفر

ويمكن للمواطنين إصدار أو تجديد جوازاتهم من خلال منصة “أبشر”، وتسلّمه عن طريق الناقل البريدي إلى العنوان الوطني المسجل في المنصة.

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