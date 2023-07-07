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مرخصة من وزارة الاعلام

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يعدّ إلزاميًّا للأفراد

إصدار 6 آلاف رخصة عبر موثوق خلال عام

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٨ مساءً
إصدار 6 آلاف رخصة عبر موثوق خلال عام
المواطن - فريق التحرير

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قالت هيئة الإعلام المرئي والمسموع: إن ترخيص موثوق يعدّ إلزاميًّا للأفراد حال رغبتهم في مزاولة النشاطات الإعلانية.

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وفي تقرير مصور على حساب وزارة الإعلام بموقع التدوينات القصيرة تويتر، دعت الهيئة الراغبين في الحصول على الرخصة إلى تقديم طلب عبر منصة إعلام، وتسديد الرسوم 15 ألف ريال لمدة 3 سنوات.

وكانت الهيئة قد استقبلت نحو 20 ألف طلب ترخيص عبر “موثوق”، صدر منها 6 آلاف طلب، إذ رفض نحو 100 طلب، وباقي الطلبات لم يتم استيفاء أوراقها.

ويشترط للحصول على رخصة موثوق الالتزام بالضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط المحتوى والإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري) والتقيد بالتعليمات الصادرة من الهيئة، والتعهد بتقديم أي بيانات أو معلومات أو تقارير تطلبها.

كما يشترط التوقف عن الإعلان عن أي محتوى إعلامي فورًا ودون اعتراض في حال طلب منه ذلك، وعدم عرض أي إعلان إلا عبر حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له، بينما يتعهد غير السعودي بعدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.

وأقر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع استحداث ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي (موثوق) إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع، في شهر يوليو من العام الماضي.

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