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بتهمة الدعوة إلى التمرد وبجرائم وجنح أخرى

إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ مساءً
إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المعارض السنغالي عثمان سونكو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه بدأ إضرابًا عن الطعام الأحد.

المعارض عثمان سونكو

وكان المعارض عثمان سونكو قد اعتقل هذا الأسبوع في السنغال، وفقًا لوسائل إعلام.

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واتهمت النيابة العامة السنغالية سونكو السبت بالدعوة إلى التمرد وبجرائم وجنح أخرى “لا تتعلق” بالقضية الأخلاقية التي أدين بها في يونيو وتسبّبت في احتجاجات دامية.

وكتب سونكو: “في مواجهة الكثير من الكراهية والأكاذيب والقمع والاضطهاد قررت أن أقاوم”، مؤكدًا: “أبدأ إضرابًا عن الطعام (…) أدعو كل المعتقلين السياسيين للقيام بالشيء نفسه”.

ومن المقرر أن يستجوبه قاضٍ الاثنين.

مذكرة توقيف دولية

وخلال مؤتمر صحافي الأحد في دكار، أعلن محامو سونكو أن السلطات لم تحترم حقوق موكلهم.

وحضر أحد هؤلاء المحامين الفرنسي جوان برانكو المؤتمر الصحافي، علمًا أن المدعين السنغاليين أصدروا بحقه مذكرة توقيف دولية في 14 يوليو.

وأردف برانكو: “حضرنا إلى هنا لنقول لكم إننا لسنا خائفين”، مضيفًا: “أقسم على الدفاع عن رجل، عثمان سونكو، يحمل جسده آمال شعب بأسره، أي الإنسانية جمعاء”.

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