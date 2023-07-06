إضراب سائقي المترو بلندن عن العمل بسبب المعاشات وتسريح العمال

يعتزم اتحاد العاملين في النقل بلندن الإضراب عن العمل يومي 23 و28 يوليو؛ بسبب مطالب حول المعاشات وظروف العمل وعزم الشركة تسريح بعضهم.

الإضراب في لندن

وأعلنت صحيفة “إيفنينج ستاندرد” اليوم الخميس، أن إجراء الإضراب في لندن سيؤثر على أقسام مختلفة من مترو الأنفاق بين يومي بدء وإنهاء الإضراب.

وذكر ميك لينش الأمين العام لاتحاد العاملين- حسبما نقلت “إيفنينج ستاندرد”: “هذا الأسبوع من العمل سيغلق مترو أنفاق لندن ويظهر مدى أهمية عمل أعضائنا”.

وأردف: “الخطط التي وضعتها هيئة النقل في لندن لخفض 600 وظيفة ومهاجمة معاشات أعضائنا أمر غير مقبولة بكل بساطة، نحن ندرك أن رئيس بلدية لندن صديق خان قد خفض ميزانية هيئة النقل في لندن، ومع ذلك، فهو بحاجة إلى مواءمة نفسه مع نقابتنا وموظفي مترو أنفاق لندن في مقاومة حكومة حزب المحافظين، وفضح أجندتهم الضارة لجزء رئيسي من البنية التحتية للنقل في لندن”.

من جانبه، قال جلين بارتون كبير مسؤولي العمليات في النقل في لندن: “نشعر بخيبة أمل لأن اتحاد العاملين قد أعلنت عن إجراء إضراب على هذه المجموعة من القضايا التي كنا نحاول مناقشتها معهم بصراحة وتعاون. نحن نحث الاتحاد على إعادة النظر والمشاركة معنا لمناقشة القضايا والبحث عن حل”.