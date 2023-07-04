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العملية العسكرية الإسرائيلية على جنين تستمر لليوم الثاني

إضراب عام في الضفة الغربية وقلق دولي من وصول الخدمات الطبية

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ مساءً
إضراب عام في الضفة الغربية وقلق دولي من وصول الخدمات الطبية
المواطن - فريق التحرير

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عم إضراب شامل، اليوم الثلاثاء، مدن الضفة الغربية احتجاجاً على الهجوم الإسرائيلي المتواصل على مخيم جنين الذي قتل فيه 10 فلسطينيين وأصيب أكثر من 100 آخرين.

وبحسب قناة العربية، تعطلت الحركة في مختلف المدن الفلسطينية، ولزم الموظفون العموميون منازلهم استجابة للدعوة إلى الإضراب التي وجهتها حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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قلق دولي

في سياق متصل، عبرت وكالتان للإغاثة تابعتان للأمم المتحدة، عن قلقهما من نطاق العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين، في إشارة إلى قيود على وصول الخدمات الطبية.

بدورها، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: نشعر بالقلق من حجم العمليات الجوية والبرية التي تجري في جنين بالضفة الغربية المحتلة والضربات الجوية لمخيم للاجئين مكتظ بالسكان، مضيفة: أن من بين القتلى 3 أطفال دون أن تذكر تفاصيل.

كما ذكر متحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن فرق طبية مُنعت من دخول المخيم لعلاج الجرحى.

وتابع: مُنع المستجيبون الأوائل من دخول مخيم جنين للاجئين، بما في ذلك الوصول إلى الأشخاص الذين أصيبوا بجروح خطيرة، مشيرا إلى القيود التي فرضتها القوات الإسرائيلية.

ارتفاع أعداد القتلى

وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على جنين، إلى 10 قتلى، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وشن الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، عملية واسعة النطاق على مخيم جنين مستخدما عددا كبيرا من الجنود والآليات العسكرية، إضافة إلى الطيران الحربي، بشكل لم يشهده المخيم منذ سنوات.

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