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احتجاجًا على قانون التعديلات القضائية

إضراب مئات الطيارين الإسرائيليين عن العمل بداية من غدٍ

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٢ مساءً
إضراب مئات الطيارين الإسرائيليين عن العمل بداية من غدٍ
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام عبرية أن مئات الطيارين الإسرائيليين، أعلنوا اليوم الجمعة، عدم التزامهم في الخدمة بعد اليوم، احتجاجًا على قانون التعديلات القضائية.

إضراب عن العمل

وأفادت قناة كان العبرية، بأن مجموعة أخرى من الطيارين تخطط لإعلان مماثل في الساعات القليلة المقبلة؛ احتجاجاً على التعديلات القضائية، وأن ضباطًا آخرين في سلاح الجو الإسرائيلي، أعلنوا أنهم سيتوقفون عن أداء الخدمة الاحتياطية، إذا أقر الكنيست قانون التعديلات القضائية.

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بدورها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: إن 1142 جندي احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، وجهوا رسالة إلى رئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الجيش يؤآف غالانت قالوا فيها: التشريع الذي يسمح للحكومة بالتصرف بطريقة غير معقولة للغاية سيؤدي إلى خيار وقف التطوع في الاحتياط – الموقعين على الرسالة: 422 طيارًا نشطًا و173 مشغلًا للطائرات المسيرة وآخرين.

كذلك أبلغ 513 طيارًا عملياتيًّا في الاحتياط، الجيش، بأنهم يعتزمون عدم الاستمرار في التطوع للخدمة الاحتياطية.

سيشمل مظاهرات في جميع أنحاء

وأردفت الإذاعة، أن الجيش الإسرائيلي ينظر في أمر فرض عقوبات على رافضي الاستدعاء، قد تشمل الاعتقال والإيقاف عن العمل وصولًا لحد الفصل، ونظرًا لتصنيف جنود الاحتياط في القوات الجوية على أنهم متطوعون، فمن المحتمل أن تتم معاملتهم بشكل مختلف عن جنود الاحتياط الذين يعد استدعاؤهم إلزاميًا.

وحذر رئيس الوزراء في إسرائيل ، بنيامين نتنياهو، من خطر ظاهرة رفض الطاعة العسكرية لدى ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي.

الشرطة الإسرائيلية تجلد المحتجين ضد الحكومة 

ونقلت قناة كان العبرية عن نتنياهو، قوله، خلال خطاب ألقاه الليلة الماضية: رفض الخدمة العسكرية يعرض أمن جميع مواطني إسرائيل للخطر.

 

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