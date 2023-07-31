Icon

إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع رفحاء Icon خسارة مان يونايتد ضد دورتموند وديًا Icon القمر العملاق يزين سماء السعودية.. غداً Icon جراحة ناجحة لطارق حامد Icon ضبط مواطن لترويجه أقراصًا محظورة بسراة عبيدة Icon بيع وتصفية أكثر من 300 عقار بـ 8 مناطق Icon مدني القنفذة يحرر إصبع طفل علق في قطعة معدنية Icon أمير الشرقية يرعى توقيع عقود استثمارية بقيمة 800 مليون ريال Icon السفير الإيراني بالسعودية: نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية واستثمارية Icon آبل تعلن عن خطأ برمجي في أجهزتها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بتوجيه من أمير الشمالية تخليداً وتكريماً لاسمه

إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع رفحاء

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع رفحاء
المواطن - واس

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء تركيب لوحة شهيد الدين ثم الوطن الرقيب عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريح على أحد الشوارع الرئيسة بحي العزيزية بالمحافظة تخليداً وتكريماً لاسمه كأحد أبطال الوطن، الذي استشهد إثر إصابته أثناء أداء واجبه في عملية أمنية ضمن حملة الحرب على المخدرات.

لفتة كريمة

وتأتي هذه اللفتة الكريمة من سمو أمير المنطقة انطلاقاً للمبدأ الذي رسمته دولتنا المباركة دولة الكرامة والوفاء بتخليد وإحياء أسماء رجال الوطن المخلصين وتكريمهم الذين قدموا أرواحهم لوطنهم العظيم المملكة العربية السعودية فوطننا العزيز يستحق الكثير.

قد يهمّك أيضاً
وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

مصرع تركية من أعلى جرف بعد لحظات من الزواج

مصرع تركية من أعلى جرف بعد لحظات من الزواج

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم