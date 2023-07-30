Icon

5 فرق لم تغب عن الدوري السعودي للمحترفين Icon المرور: المركبة لا تسجل لمن لا يسمح له بالقيادة Icon التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والسد Icon زراعة منظم نبض القلب ينقذ حياة مريض في نجران Icon التسوق السياحي يجذب زوار جدة Icon إحباط 3 محاولات لتهريب 151 ألف حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة Icon حكام مواجهات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية Icon إطلاق المرحلة الثانية لتوطين أنشطة الشحن Icon منارة السعودية تستحوذ على 10% من فالي البرازيلية Icon تشكيل مباراة الاتحاد ضد الصفاقسي المتوقع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لدعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من الفرص

إطلاق المرحلة الثانية لتوطين أنشطة الشحن

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
إطلاق المرحلة الثانية لتوطين أنشطة الشحن
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أطلقت الهيئة العامة للنقل المرحلة الثانية من مبادرة توطين وتمكين أنشطة الشحن والخدمات اللوجستية في المملكة، بالتعاون مع الأكاديمية السعودية اللوجستية وعدد من الجهات ذات العلاقة بالقطاعين العام والخاص.

5 برامج تأهيلية

وأوضحت الهيئة أن المتقدمين والمستهدفين في هذه المبادرة سيتدربون عبر 5 برامج تأهيلية ستوفرها الأكاديمية السعودية اللوجستية مع متخصصين من الكوادر التدريبية ذوي الخبرات والكفاءات العالية.

قد يهمّك أيضاً
الهلال يخطط لمنح كيليان مبابي 200 مليون يورو سنويًا

الهلال يخطط لمنح كيليان مبابي 200 مليون يورو سنويًا

إشادة بجاهزية ملعب الطائف مع انطلاق مباريات البطولة العربية

إشادة بجاهزية ملعب الطائف مع انطلاق مباريات البطولة العربية

وتأتي المبادرة لتوطين مكاتب وسطاء الشحن البري بهدف دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من الفرص المتاحة في أنشطة وخدمات النقل المختلفة، لا سيما الفرص التي تتوفر في مكاتب وسطاء الشحن وأهميتها للإسهام في تطوير الخدمات المقدمة والارتقاء بجودتها، وكذلك تطوير مهارات المهنيين السعوديين لدور ووظيفة وكيل الشحن، وتقديم شهادة تمثّل مقياساً قيماً لكفاءة القطاع الخاص.

هدف المبادرة

وتهدف المبادرة إلى مساعدة الشركات من خلال فهم احتياجاتها من الموارد البشرية للقيام بدور وكيل الشحن وتطوير أدائهم وقدراتهم وفق مسار التدريب الذي يلبّي احتياجات سوق العمل في هذا المجال, كما تشمل المبادرة العاملين في مكاتب وسطاء الشحن، وتمتد فترة التدريب فيها لخمسة أيام.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم