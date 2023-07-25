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بهدف تنمية قدرات القيادات التعليمية والمهتمين بالقيادة

إطلاق المسار الثاني من التطوير المهني المرن لشاغلي الوظائف التعليمية

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٣ مساءً
إطلاق المسار الثاني من التطوير المهني المرن لشاغلي الوظائف التعليمية
المواطن - فريق التحرير

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أطلق المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، اليوم الثلاثاء، بالشراكة مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني @NCEL_SA المسار الثاني من مبادرة “التطوير المهني المرن لشاغلي الوظائف التعليمية”، مسار “مهارات أساسية للقيادات التعليمية”، حيث يهدف المسار إلى تنمية قدرات القيادات التعليمية والمهتمين بالقيادة من شاغلي الوظائف التعليمية، والتي يقدمها ويشرف عليها المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

تطوير المهارات

ويُمكنّ مسار “مهارات أساسية للقيادات التعليمية” من تطوير مهارات أساسية في مجال القيادة، ولأهمية ذلك للفئه المستهدفة (شاغلو الوظائف التعليمية).

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برامج عديدة

حيث تشتمل على البرامج التالية:

  1. القيادة الحديثة للمدارس- من منصة أعناب.
  2. الذكاء العاطفي للقيادات التعليمية- من منصة أعناب.
  3. القيادة الرشيقة- من جامعة كولورادو.
  4. حل المشكلات واتخاذ القرارات بشكل فعال- من University of California, Irvine.
  5. إعطاء الملاحظات المفيدة – من University of Colorado Boulder.
  6. اعمل بذكاء أكبر لا بجهد أكثر: إدارة الوقت الشخصي والمهني- من University of California, Irvine.
  7. الإرشاد المهني في الإدارة. – من University of California, Davis.
  8. التواصل في مكان العمل في القرن الحادي والعشرين– من University of California, Irvine.
  9. بدء وتخطيط المشاريع. من University of California, Irvine.

مميزات المسار:

1) مسار “مهارات أساسية للقيادات التعليمية” معتمد من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

2) يعتمد المسار على التدريب الإلكتروني المرن (غير المتزامن) لكامل المسار وفي وقتك المناسب، حيث يمتد لفترة زمنية تصل إلى (أربعة) أشهر كحد أقصى تحتسب بدءًا من تاريخ الالتحاق بالمسار.

3) الحصول على شهادة معتمدة من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بعد اجتيازك كامل المسار بواقع (80) ساعة تطوير مهني، تحتسب ضمن نقاط التطوير المهني لترقية شاغلي الوظائف التعليمية، وموثقة من المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني. Future X

4) يتضمن المسار برامج متخصصة من جامعات وشركات محلية وعالمية متخصصة في المجال، تمكنك من الحصول على شهادة من الجهة المقدمة لكل مقرر يتم إنهاؤه بنجاح.

5) يدعم المسار اللغة العربية والإنجليزية.

التسجيل والقبول:

ويتاح التسجيل في المسار بدء من يوم الثلاثاء 7/ 1/ 1445هـ الموافق 25/ 7/ 2023م حتى يوم السبت 25/ 1/ 1445هـ الموافق 12/ 8/ 2023م، والتسجيل في المسار لا يعني القبول، ويعتمد ذلك على مطابقة الشروط واعتماد الجهة المشرفة.

وسيتم إعلان أسماء المقبولين في المسار التدريبي يوم الاثنين 27/ 1/ 1445هـ الموافق 14/ 8/ 2023م، عبر رسائل البريد الإلكتروني.

فترة التدرب أربعة أشهر بدءًا من الثلاثاء 28/ 1/ 1444هـ الموافق 15/ 8/ 2023م.

رابط التسجيل المعتمد، علمًا بأن التسجيل حاليًّا مغلق وتم جدولة إتاحة التسجيل لغد الثلاثاء.

https://forms.nelc.gov.sa/ar/form_niepd1

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