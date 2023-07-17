Icon

الصين تحقق طفرة غير مسبوقة مع أكبر اقتصادين بالشرق الأوسط Icon اليابان والسعودية يدشنان تعاونًا غير مسبوق في مجال الطاقة النظيفة Icon ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر Icon ذعر بين المصطافين بأحد شواطئ اليابان بعد هجوم دلافين Icon بوتين يهدد بعمل عسكري ردًّا على ضرب جسر القرم Icon تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو Icon بدء التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للعام التأهيلي 1445هـ Icon بطولة لسائق صهريج أخمد حريقًا أثناء مروره صدفة في حائل Icon إنتر ميلان يحرم كوادرادو من الانتقال لـ النصر Icon نهاية مأساوية لـ 55 حوتًا تتبعوا أنثى إلى الشاطئ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يضم أكثر من 45 خدمة عدلية

إطلاق خدمات تطويرية جديدة عبر تطبيق ناجز

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ مساءً
إطلاق خدمات تطويرية جديدة عبر تطبيق ناجز
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وجَّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق مجموعة من الخدمات التطويرية، التي تستهدف تحسين تجربة المستفيدين، وتسهيل الوصول للخدمات العدلية من خلال تطبيق ناجز، المتوفر على متاجر الأجهزة الذكيّة، ويضم أكثر من 45 خدمة عدلية.

مزايا عديدة

وأوضحت وزارة العدل أن الخدمات والإضافات الجديدة تسهم في موثوقية وسرعة الدخول والوصول للخدمات العدلية، من خلال الاستفادة من المزايا والخصائص التي توفرها الأجهزة الذكية، مؤكدة أن الخدمات الجديدة تمكِّن المستفيدين من حضور الجلسات القضائية بعد التحقق السريع عبر السمات الحيوية، كبصمة الوجه أو بصمة اليد، بما يحفظ الوقت والجهد على المستفيد، ويسهم في تلافي تأخُّر حضور الجلسات وإلغائها، بسبب تعذر تسجيل الدخول.

قد يهمّك أيضاً
6 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية

6 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية

توزيع 80 ألف عبوة ماء زمزم يوميًا على قاصدي المسجد النبوي

توزيع 80 ألف عبوة ماء زمزم يوميًا على قاصدي المسجد النبوي

ناجز

وأشارت إلى أن مجموعة الخدمات التوسعية لتطبيق ناجز، تتضمن العديد من الخصائص والمزايا التي تسهّل وتحسّن من تجربة المستفيدين؛ ومنها خدمة الربط المباشر للتقويم، بحيث تتم الجدولة التلقائية للجلسات على جهاز المستفيد مع خدمة الإشعارات، وتلقِّي التنبيهات لحضور الجلسات، بما يحفظ على المستفيدين حقوقهم، إلى جانب العديد من الاختصارات وتطوير الواجهات؛ لتسهيل الوصول إلى الخدمات عبر التطبيق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت
العالم

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت

العالم
جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو
آخر الاخبار

جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو

آخر الاخبار
زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر من الضعف
غرائب

زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر...

غرائب
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق البرية بالوثيقة الإلكترونية
السعودية اليوم

إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق...

السعودية اليوم
3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد
آخر الاخبار

3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد

آخر الاخبار
الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة
آخر الاخبار

الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في...

آخر الاخبار
تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من 10 ريالات إلى 50 هللة
السوق

تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من...

السوق