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لتنظيم إدارة صهاريج الصرف

إطلاق خدمة صهاريج بيئتي بالباحة

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ مساءً
إطلاق خدمة صهاريج بيئتي بالباحة
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت شركة المياه الوطنية، اليوم الثلاثاء، خدمة طلب العملاء لصهاريج الصرف الصحي “بيئتي” من خلال القنوات الرقمية للشركة في مدينة الباحة وقريباً في جميع محافظات منطقة الباحة، وتهدف الخدمة إلى تنظيم عمليات إدارة صهاريج الصرف الصحي وحوكمتها ومتابعتها بشكل تقني، وبأسعار موحدة حسب حجم الصهريج.

 خدمة صهاريج بيئتي

وقالت الشركة إن إطلاق خدمة طلب صهاريج الصرف الصحي بيئتي في مدينة الباحة يأتي لتطبيق المعايير البيئية في نقل مياه الصرف الصحي، وحماية البيئة، وتحسين المنظر الحضري بتوحيد هوية الصهاريج التي تحمل العلامة التجارية “بيئتي”، إلى جانب تطبيق اشتراطات وزارة النقل والمرور حفاظًا على سلامة الطرق وسالكيها.

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وأكدت الشركة أن خدمة طلب صهاريج “بيئتي” في الباحة تضمنت تغيير هوية (50%) من صهاريج الصرف الصحي العاملة في المدينة وستستكمل تغطية الهوية الجديدة ومعايير الالتزام البيئي تدريجيًا، داعية الشركة ملاك وأصحاب صهاريج الصرف الصحي للانضمام لهذه المنظومة بالهوية الجديدة.

 إدارة طلب العملاء

وأشارت الشركة إلى أنها اليوم أصبحت قادرة على إدارة عمليات طلب العملاء لصهاريج الصرف الصحي (بيئتي)، ومتابعتها في مدينة الباحة إلكترونيًا، وذلك بعد أتمتة جميع العمليات، وتطبيق اشتراطات الالتزام البيئي، فضلًا عن رفع كفاءة الأعمال وتطويرها، وتحسين إجراءات العمل، إلى جانب تطبيق الحلول التقنية، وذلك بتركيب كاميرات وبوابات إلكترونية عند مداخل مواقع تفريغ الصهاريج لـ مياه الصرف الصحي، ومتابعتها إلكترونيًا في محطات المعالجة من أجل رفع مستوى الجودة والمتابعة لصهاريج الصرف الصحي، والمحافظة على المنظر الحضاري، وتحسين مستويات الالتزام البيئي والسلامة المرورية.

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