إطلاق مبادرة غادر بلا أمتعة لتسهيل حركة الحجاج

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية “موانئ”،اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة “غادر بلا أمتعة”، والتي تهدف لإرسال أمتعة الحجاج قبل بعثة الحج بـ48 ساعة.
وقال الحساب الرسمي لـ موانئ عبر موقع “تويتر”: “موانئ تطلق مبادرة غادر بلا أمتعة؛ التي تهدف لإرسال أمتعة الحجاج قبل بعثة الحج بـ (48) ساعة؛ مما يسهم في تسهيل حركة الحجاج وضمان تنقلهم بشكل سريع وانسيابي”.
وأضاف أن المبادرة تهدف إلى انسيابية حركة الحجاج، وتسريع إجراءات سفر السفن، بالإضافة إلى تسريع نقل الحجاج من صالة المغادرة إلى السفينة، وتسريع إجراءات المغادرة (التفتيش الشخصي – إنهاء إجراءات السفر).