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تهدف لإرسال الأمتعة قبل بعثة الحج بـ 48 ساعة

إطلاق مبادرة غادر بلا أمتعة لتسهيل حركة الحجاج

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
إطلاق مبادرة غادر بلا أمتعة لتسهيل حركة الحجاج
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية “موانئ”،اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة “غادر بلا أمتعة”، والتي تهدف لإرسال أمتعة الحجاج قبل بعثة الحج بـ48 ساعة.

وقال الحساب الرسمي لـ موانئ عبر موقع “تويتر”: “موانئ تطلق مبادرة غادر بلا أمتعة؛ التي تهدف لإرسال أمتعة الحجاج قبل بعثة الحج بـ (48) ساعة؛ مما يسهم في تسهيل حركة الحجاج وضمان تنقلهم بشكل سريع وانسيابي”.

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وأضاف أن المبادرة تهدف إلى انسيابية حركة الحجاج، وتسريع إجراءات سفر السفن، بالإضافة إلى تسريع نقل الحجاج من صالة المغادرة إلى السفينة، وتسريع إجراءات المغادرة (التفتيش الشخصي – إنهاء إجراءات السفر).

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