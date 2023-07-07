إطلاق مبادرة مبصرون لتوزيع المصاحف بلغة برايل

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي – ممثلةً بإدارة شؤون المصاحف- مبادرة مبصرون لتوزيع المصحف الشريف المطبوع بلغة برايل على الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف سعد الندوي، أنَّ المبادرة تعد إحدى أهم البرامج التي تنفذها الإدارة لفئة المكفوفين من ضيوف الرحمن؛ من أجل إعانتهم على تلاوة القرآن الكريم.

وأشار إلى أن الإدارة ستواصل إهداءات المصاحف بجميع أنواعها لضيوف الرحمن؛ رغبةً في تقديم أرقى الخدمات المقدمة لهم؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.