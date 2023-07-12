إطلاق مسابقة القرآن الكريم لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، مسابقة حفظ القرآن الكريم بالحرمين الشريفين؛ بهدف تشجيع المصلين والزوار على تلاوة وحفظ كتاب الله تعالى.

جهود الحرمين

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن هذه المسابقة تأتي في إطار جهود الرئاسة لخدمة ضيوف الرحمن وتعزيز روح المحبة والتآخي بينهم, داعياً زوار الحرمين الشريفين للمشاركة في هذه المسابقة التي ستعلن تفاصيلها قريبًا، والاستفادة من هذه الفرصة المباركة، سائلًا الله تعالى أن يجعلها في موازين حسناتهم وأن يتقبل منهم صالح أعمالهم.

مبادرة حفاوة

من جهة أخرى, تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تنفيذ مبادرة “حفاوة” ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية ضمن حملة “خدمة الحاج و المعتمر وسام فخر لنا” في عامها الحادي عشر، تحت شعار “الوصول إلى الحصول”، وذلك بتوزيع الهدايا لقاصدات بيت الله الحرام بالمصليات النسائية.

وأكدت مديرة الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية وردة بنت محجي العتيبي، أن الإدارة تحرص على إيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين من خلال القيام بهذه المبادرات على أكمل وجه وإدخال السرور على قلوب القاصدات بتوزيع الهدايا التذكارية عليهن.