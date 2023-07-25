إطلاق منصة تابعة لتيك توك لبيع السلع الصينية بأمريكا

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تعتزم شركة تيك توك، إطلاق منصة للتجارة الإلكترونية، أوائل أغسطس المقبل، لبيع السلع صينية الصنع في الولايات المتحدة، وفقًا لوول ستريت جورنال.
وبحسب الصحيفة، يستهدف تطبيق تيك توك تكرار النجاح الذي حققته منصتا التسوق الصينيتان “شي إن” و”تيمو”، مضيفة أنه سيكون مسؤولًا عن تخزين وشحن المنتجات نيابة عن المصنعين والتجار في الصين.
وجاءت هذه الخطوة في وقت تواجه فيه تيك توك إجراءات تدقيق مشددة من مسؤولين أمريكيين، بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات، وفقًا لرويترز.
وتبذل الشركة جهودًا مكثفة لتفادي الحظر في الولايات المتحدة، بعد أن طرح مشرعون مشروع قانون من شأنه أن يعطي إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سلطة حظر التطبيقات التي تمثل مخاطر أمنية.