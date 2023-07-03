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بينهم 14 طفلًا تقريبًا

إطلاق نار عشوائي في بالتيمور الأمريكية ومصرع وإصابة 30 شخصًا

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢١ صباحاً
إطلاق نار عشوائي في بالتيمور الأمريكية ومصرع وإصابة 30 شخصًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شرطة مدينة بالتيمور بأمريكا، أمس الأحد، أن شخصين قتلا وأصيب 28 آخرون، من بينهم 14 طفلًا تقريبًا، في حادث إطلاق نار عشوائي في المدينة الواقعة بولاية ماريلاند في ساعة مبكرة من صباح الأحد بعد حفلة.

إطلاق نار في أمريكا

وذكرت الشرطة في أمريكا للصحفيين، أن فتاة عمرها 18 عامًا وشابًّا عمره 20 عامًا قتلا في الحادث، بينما نقل تسعة أشخاص للمستشفى بعد إصابتهم بطلقات نارية ظهر الأحد، مضيفة أن عددًا قليلًا منهم في حالة حرجة.

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وأكد ريتشارد وورلي، القائم بأعمال مفوض شرطة بالتيمور، أن من بين الجرحى 14 شخصًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لتأكيد عمر الضحايا.

جثة
جثة

أكثر من فرد

وتابع وورلي أن الشرطة لا تزال تبحث عن عدد من المشتبه بهم، وحث أفراد المجتمع على تقديم أي معلومات أو مقاطع مصورة عن الواقعة.

وأردف: “متأكدون من أنهم أكثر من فرد. ولكن لا نعرف عدد (المشتبه بهم تحديدًا)”.

ووقع الحادث في مدينة بالتيمور الواقعة على بعد 60 كيلومترًا تقريبًا شمالي العاصمة واشنطن قبيل عطلة يوم الاستقلال التي يحتفل بها الأمريكيون في الرابع من يوليو، إذ يتجمعون عادة ويقيمون حفلات شواء ويطلقون الألعاب النارية.

حفل بحي بروكلين

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار وقع بعد منتصف الليل بقليل في حفل بحي بروكلين هومز في بالتيمور، والذي حضره مئات الأشخاص.

وأفاد شاهد لمحطة فوكس45 بأنه سمع بين 20 و30 طلقة نارية.

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