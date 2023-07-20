إطلاق 30 برنامجاً تدريبياً لشاغلي الوظائف التعليمية بالرياض

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 30 برنامجاً تدريبياً عن بُعد لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية خلال إجازة الصيف.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام أن الإدارة تحرص على إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية المواكبة للتطورات المتسارعة في المجالات كافة، وتأتي ضمن خطة الإدارة الشاملة للتطوير المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

تفاصيل البرامج التدريبية

وأشار الغنام إلى أن البرامج التدريبية ستكون خلال الفترة من : 12-22 / 1 / 1445هـ بمعدل يومين تدريبيين لكل برنامج، وبواقع 10 ساعات تدريبية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.

القيادة والإشراف التربوي

وبيّن أن البرامج التدريبية ستشمل القيادة والإدارة والإشراف التربوي والحاسب الآلي والتقنية والتقويم التربوي والمناهج وطرق التدريس والاختبارات الوطنية والدولية والتثقيف المهني والمقررات الجديدة والموهبة والإبداع.

يذكر أن البرامج ستبث عبر منصة ويبكس، وستصل الدعوات للمسجلين عبر البريد الإلكتروني لمنصة مدرستي.‏