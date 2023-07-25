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ارتفعت نسبة الموافقة على منح التأشيرات لليبيين لـ 75%

إعادة تسيير الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا بعد توقف 10 سنوات

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
إعادة تسيير الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا بعد توقف 10 سنوات
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام محلية أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، وصل بعد ظهر أمس الاثنين، إلى العاصمة طرابلس من روما على متن رحلة تجريبية لشركة الخطوط الإيطالية بعد انقطاع دام 10 سنوات.

وصول عبد الحميد الدبيبة

وفي التفاصيل، نشرت منصة “حكومتنا” عبر صفحتها على “فيسبوك” لحظات وصول طائرة الخطوط الجوية الإيطالية إلى مطار معيتيقة، وعلى متنها الدبيبة والوفد المرافق له وعدد من المسافرين القادمين من روما.

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وكان في استقباله وزير المواصلات، محمد الشهوبي، ووزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، والسفير الإيطالي لدى ليبيا وعدد من المسؤولين.

وصرح الدبيبة في تصريحات للصحفيين بمطار معيتيقة لدى وصوله، أن رحلة اليوم “تجريبية” لشركة الخطوط الجوية الإيطالية إلى طرابلس، منوهًا بأن “الرحلات التجارية للمواطنين ستنطلق في سبتمبر القادم بشكل رسمي”.

منح التأشيرات لليبيين

وأكد الدبيبة ارتفاع نسبة الموافقة على منح التأشيرات لليبيين إلى نحو 75%، مشيدًا بالحكومة الإيطالية، وعلى رأسها رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني.

وفي شهر يوليو، أبلغت إيطاليا ليبيا برفع الحظر المفروض منذ 9 سنوات على تحليق الطائرات المدنية الليبية في الأجواء الإيطالية.

وصرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في بيان عبر حسابه بموقع “تويتر” حينها، بأن الحكومة الإيطالية أبلغته برفع حظرها على الطيران الليبي، مشيرًا إلى أن الرحلات الجوية من ليبيا إلى إيطاليا ستستأنف في شهر سبتمبر القادم.

وفي عام 2014، حظر الاتحاد الأوروبي دخول طائرات جميع شركات الطيران الليبية بسبب مخاوف أمنية تتعلق بسلامة الركاب نتيجة المعارك العسكرية والتوترات الدائرة في ليبيا، وهو ما تسبّب في خسائر فادحة للطيران والاقتصاد الليبي.

عبد الحميد الدبيبه
عبد الحميد الدبيبه

تسيير الرحلات الجوية

ومن شأن قرار إعادة تسيير الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا، أن يقلل من مشاق سفر الليبيين القاصدين أوروبا، الذين كانوا يضطرون للمرور عبر دولتي تونس أو تركيا للوصول إلى وجهتهم الأوروبية، كما سيقلل من خسائر شركات الطيران الليبية.

وتأمل الحكومة الليبية رفع الحظر الجوي المفروض على طائراتها في كافة الأجواء الأوروبية والسماح لها بالعبور والهبوط في المطارات الأوروبية، حيث تجري لهذا الغرض مفاوضات لاستئناف رحلاتها إلى العواصم الغربية.

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