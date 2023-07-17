إعصار تاليم يضرب الصين وإجلاء الآلاف وإلغاء الرحلات الجوية

وصل إعصار تاليم إلى اليابسة في المنطقة الساحلية بمقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين مساء الإثنين، وفقًا لما أعلنه المركز الصيني للأرصاد الجوية.

وتم إجلاء ما يقرب من 230 ألف شخص في قوانجدونج إلى بر الأمان حتى الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، بحسب وكالة أنباء “شينخوا” الصينية الحكومية.

ووفقا للوكالة، أمرت السلطات المحلية بإغلاق 68 وجهة سياحية ساحلية، واستدعت 2702 سفينة صيد وأمرت بإجلاء 8262 عاملا في تربية الأسماك إلى الشاطئ.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المركز الصيني للأرصاد الجوية، إن قوة العاصفة الاستوائية تاليم، اشتدت وتحولت إلى أعصار في وقت مبكر من صباح اليوم، ومن المقرر أن تكون الأولى التي تصل إلى اليابسة في الصين هذا العام.

وبناء عليه ألغت السلطات الصينية رحلات جوية، وحثت السكان على ملازمة منازلهم.

وأصدرت الهيئة تحذيرا، قائلة إنها تتوقع أن تشتد قوة الإعصار ليصبح إعصارًا شديدًا على طول الساحل الجنوبي للبلاد من قوانجدونج إلى هاينان.