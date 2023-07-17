Icon

الصين تحقق طفرة غير مسبوقة مع أكبر اقتصادين بالشرق الأوسط Icon اليابان والسعودية يدشنان تعاونًا غير مسبوق في مجال الطاقة النظيفة Icon ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر Icon ذعر بين المصطافين بأحد شواطئ اليابان بعد هجوم دلافين Icon بوتين يهدد بعمل عسكري ردًّا على ضرب جسر القرم Icon تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو Icon بدء التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للعام التأهيلي 1445هـ Icon بطولة لسائق صهريج أخمد حريقًا أثناء مروره صدفة في حائل Icon إنتر ميلان يحرم كوادرادو من الانتقال لـ النصر Icon نهاية مأساوية لـ 55 حوتًا تتبعوا أنثى إلى الشاطئ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
استدعت 2702 سفينة صيد

إعصار تاليم يضرب الصين وإجلاء الآلاف وإلغاء الرحلات الجوية

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
إعصار تاليم يضرب الصين وإجلاء الآلاف وإلغاء الرحلات الجوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصل إعصار تاليم إلى اليابسة في المنطقة الساحلية بمقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين مساء الإثنين، وفقًا لما أعلنه المركز الصيني للأرصاد الجوية.

وتم إجلاء ما يقرب من 230 ألف شخص في قوانجدونج إلى بر الأمان حتى الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، بحسب وكالة أنباء “شينخوا” الصينية الحكومية.

قد يهمّك أيضاً
درجات الحرارة دون العشرين تجذب السياح في متنزه السحاب

درجات الحرارة دون العشرين تجذب السياح في متنزه السحاب

الأمر بالمعروف تفعّل “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” بوادي الدواسر والسليّل

الأمر بالمعروف تفعّل “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” بوادي الدواسر والسليّل

ووفقا للوكالة، أمرت السلطات المحلية بإغلاق 68 وجهة سياحية ساحلية، واستدعت 2702 سفينة صيد وأمرت بإجلاء 8262 عاملا في تربية الأسماك إلى الشاطئ.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المركز الصيني للأرصاد الجوية، إن قوة العاصفة الاستوائية تاليم، اشتدت وتحولت إلى أعصار في وقت مبكر من صباح اليوم، ومن المقرر أن تكون الأولى التي تصل إلى اليابسة في الصين هذا العام.

وبناء عليه ألغت السلطات الصينية رحلات جوية، وحثت السكان على ملازمة منازلهم.

وأصدرت الهيئة تحذيرا، قائلة إنها تتوقع أن تشتد قوة الإعصار ليصبح إعصارًا شديدًا على طول الساحل الجنوبي للبلاد من قوانجدونج إلى هاينان.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت
العالم

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت

العالم
جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو
آخر الاخبار

جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو

آخر الاخبار
زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر من الضعف
غرائب

زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر...

غرائب
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق البرية بالوثيقة الإلكترونية
السعودية اليوم

إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق...

السعودية اليوم
3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد
آخر الاخبار

3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد

آخر الاخبار
الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة
آخر الاخبار

الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في...

آخر الاخبار
تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من 10 ريالات إلى 50 هللة
السوق

تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من...

السوق