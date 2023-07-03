إعصار قُمْعيّ يدمر المنازل في ألبرتا الكندية

دمر إعصار قمعي في مقاطعة ألبرتا الكندية العديد من المنازل دون الحديث عن إصابات خطيرة.

إعصار قُمْعيّ

من المعروف أن الإعصار القمعي هو عاصفة هوائية عنيفة تتميز بغيمة مخروطية دوارة وقمع متكثف وغيمة من الغبار الدوار حول التورناِدو.

وتحدث هذه العواصف العنيفة بشكل خاص في مناطق أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية إضافة إلى بعض مناطق الولايات المتحدة الأمريكية.

وهي عاصفة دوارة هائلة تدور حول مساحة من الضغط الجوي المنخفض ولكن سرعتها لا تقل عن 40 ميلًا (64 كيلومترًا) الساعة.