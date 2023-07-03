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دون الحديث عن إصابات خطيرة

إعصار قُمْعيّ يدمر المنازل في ألبرتا الكندية

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ صباحاً
إعصار قُمْعيّ يدمر المنازل في ألبرتا الكندية
المواطن - فريق التحرير

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دمر إعصار قمعي في مقاطعة ألبرتا الكندية العديد من المنازل دون الحديث عن إصابات خطيرة.

إعصار قمعي

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إعصار قُمْعيّ

من المعروف أن الإعصار القمعي هو عاصفة هوائية عنيفة تتميز بغيمة مخروطية دوارة وقمع متكثف وغيمة من الغبار الدوار حول التورناِدو.

وتحدث هذه العواصف العنيفة بشكل خاص في مناطق أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية إضافة إلى بعض مناطق الولايات المتحدة الأمريكية.

إعصار قمعي

وهي عاصفة دوارة هائلة تدور حول مساحة من الضغط الجوي المنخفض ولكن سرعتها لا تقل عن 40 ميلًا (64 كيلومترًا) الساعة.

 

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