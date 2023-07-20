إعصار يدمر أكبر مصانع فايزر للأدوية بأمريكا

أعلنت شركة فايزر أن مصنعها في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، تعرض إلى أضرار كبيرة نتيجة الإعصار الذي ضرب منطقة روكي ماونت.

وأظهرت مقاطع فيديو على “تويتر” تعرض مصنع “فايزر” للإعصار المدمر، مما أدى إلى تناثر الأدوية في كل مكان.

دون وقوع إصابات

وأكدت الشركة أنه “لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة”، مشيرة إلى “تقييم الوضع لتحديد ما إذا كان من الممكن استئناف إنتاج الأدوية واللقاحات”.

ووفقًا لشركة فايزر، فإن الموقع واحد من أكبر منشآت صناعة الأدوية في العالم، ويتم فيه إنتاج ما يقرب من 25 بالمئة من جميع مواد الحقن المستخدمة في المستشفيات الأمريكية.

والمنتجات التي تحضر في المصنع، تشمل أدوية التخدير والتسكين ومضادات العدوى وغيرها.