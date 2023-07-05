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تبدأ يوم 7 يوليو

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٧ مساءً
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
المواطن - أحمد العطوي

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علمت صحيفة “المواطن” من مصادر مطلعة بأنه تم قبل قليل إعلان وزارة خارجية البوسنة والهرسك عن إعفاء الموطنين السعوديين من تأشيرة الدخول لمدة ثلاثة أشهر.

ويبدأ إعفاء المواطنين السعودية من تأشيرة الدخول من تاريخ 7-7-2023 حتى 1-10-2023، حيث أتى إعفاء المواطنين السعوديين بعد جهود حثيثة من سفير المملكة لدى البوسنة والهرسك أ. أسامة بن داخل الأحمدي على مدار العاميين الماضيين.

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