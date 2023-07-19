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بولتافا وخاركوف ودنيبروبتروفسك وكيروفوغراد

إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مقاطعات أوكرانية

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مقاطعات أوكرانية
المواطن - فريق التحرير

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أفادت خرائط الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، مساء أمس الثلاثاء، بانطلاق صفارات الإنذار في عدة مقاطعات في أوكرانيا، بما في ذلك بولتافا وخاركوف ودنيبروبتروفسك وكيروفوغراد، تحذر من ضربات جوية روسية.

صفارات الإنذار

وبحسب البيانات المعروضة على الخرائط، دوت صفارات الإنذار في تلك المقاطعات في تمام الساعة 22:32 بالتوقيت المحلي.

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ومن المعروف أن الهجمات الروسية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم على جسر القرم.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.

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