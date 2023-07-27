إعلان نتائج القبول المبدئي لحملة الثانوية بكلية الملك فهد الأمنية

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة رقم (67) للعام الدراسي 1445هـ بكلية الملك فهد الأمنية.
وبينت أنه يمكن معرفة نتائج المرشحين للقبول المبدئي، من خلال الدخول للموقع الإلكتروني على منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية www.jobs.sa