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يمكن معرفة النتائج عبر منصة أبشر توظيف

إعلان نتائج القبول المبدئي لحملة الثانوية بكلية الملك فهد الأمنية

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
إعلان نتائج القبول المبدئي لحملة الثانوية بكلية الملك فهد الأمنية
المواطن - واس

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة رقم (67) للعام الدراسي 1445هـ بكلية الملك فهد الأمنية.

وبينت أنه يمكن معرفة نتائج المرشحين للقبول المبدئي، من خلال الدخول للموقع الإلكتروني على منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية www.jobs.sa

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