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يجب على المرشحين تأكيد قبولهم خلال يومين

إعلان نتائج القبول للعام الجديد بجامعة الملك خالد

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ مساءً
إعلان نتائج القبول للعام الجديد بجامعة الملك خالد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، نتائج القبول للعام الجامعي 1445 في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

ودعت الجامعة خلال تغريدة عبر موقع إكس – تويتر سابقًا- المرشحين إلى الدخول على أيقونة خدمات الترشيح ونتائج القبول في بوابة القبول الإلكترونية؛ وذلك لتأكيد قبولهم خلال 48 ساعة.

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ونوهت إلى أن ذلك خلال الفترة من 13- 15 محرم 1445هـ.

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  • أم وليد

    مافي دفعة ثانية للقبول لأن اسم بنتي ماطلع

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