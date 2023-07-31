إعلان نتائج القبول للعام الجديد بجامعة الملك خالد

أعلنت إدارة جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، نتائج القبول للعام الجامعي 1445 في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

ودعت الجامعة خلال تغريدة عبر موقع إكس – تويتر سابقًا- المرشحين إلى الدخول على أيقونة خدمات الترشيح ونتائج القبول في بوابة القبول الإلكترونية؛ وذلك لتأكيد قبولهم خلال 48 ساعة.

ونوهت إلى أن ذلك خلال الفترة من 13- 15 محرم 1445هـ.