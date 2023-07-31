إعلان نتائج القبول للعام الجديد بجامعة الملك خالد

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أعلنت إدارة جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، نتائج القبول للعام الجامعي 1445 في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم.
ودعت الجامعة خلال تغريدة عبر موقع إكس – تويتر سابقًا- المرشحين إلى الدخول على أيقونة خدمات الترشيح ونتائج القبول في بوابة القبول الإلكترونية؛ وذلك لتأكيد قبولهم خلال 48 ساعة.
ونوهت إلى أن ذلك خلال الفترة من 13- 15 محرم 1445هـ.
أم وليد
مافي دفعة ثانية للقبول لأن اسم بنتي ماطلع