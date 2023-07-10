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حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من هطول المزيد من الأمطار

إغلاق الطرق وانهيار الجسور وتوقف المرور بتركيا بسبب الأمطار

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
إغلاق الطرق وانهيار الجسور وتوقف المرور بتركيا بسبب الأمطار
المواطن - فريق التحرير

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شهدت عدّة ولاياتٍ تركيّة تقع شمال البلاد على البحر الأسود أمطاراً غزيرة أدت لإغلاق الطرق وانهيار بعض الجسور وإيقاف حركة المرور، فيما حذّرت هيئة الأرصاد الجوية والكوارث التركية من هطول المزيد من الأمطار في منطقة البحر الأسود.

الأمطار في تركيا

ودعت هيئة الأرصاد والكوارث سكان 15 ولاية ومدينة في تركيا إلى توخي الحيطة والحذر جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي خلّفت أضراراً مادّية كبيرة نتيجة انهيار بعض الجسور وتسرّب المياه إلى المباني والمحّلات والمستشفيات.

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وأبانت صور ومقاطع فيديو انجراف التربة في بعض المناطق، علاوة على سقوط الصخور في مناطق أخرى.

ومنعت الأمطار الغزيرة سكان عدّة ولاياتٍ من مغادرتها كما هي الحال في زونغولداك وقسطامونو وطرابزون وغيرها من المدن والبلدات التركية الواقعة على البحر الأسود.

ونفت هيئة الأرصاد والكوارث التركية سقوط ضحايا حتى الآن جرّاء الأمطار.

وأعلنت الهيئة أن طريق زونغولداك – إسطنبول مغلق أمام حركة المرور جراء الأمطار الكثيفة.

ورغم أن وسائل إعلام تركية محلّية أعلنت عن فقدان امرأة لحياتها جرّاء الأمطار الغزيرة، لكن هيئة الأرصاد والكوارث الطبيعية لم تؤكد ذلك حتى الآن.

ومن المرجّح أن يستمر هطول الأمطار شمالي تركيا حتى يوم الأربعاء المقبل، بحسب هيئة الأرصاد والكوارث الطبيعية التي حذّرت بدورها كذلك من انجراف التربة في بعض المناطق جراء هطول كمياتٍ غزيرة من الأمطار.

وحوّلت الأمطار الغزيرة شوارع بعض المدن التركية الواقعة على البحر الأسود، إلى ما يشبه بحيرات صغيرة حاصرت السكان في منازلهم ومنعتهم من الخروج منها.

وتحاول الفرق الطبية وفرق الإنقاذ إخراج العالقين في بيوتهم جرّاء الأمطار.

وعادة ما تشهد المناطق الشمالية من تركيا أمطارًا غزيرة في مثل هذا الوقت من العام، حيث يتحوّل تعاطي السلطات المحلية معها إلى ما يشبه معركة سياسية بين حزب “العدالة والتنمية” الحاكم والأحزاب التي تعارضه.

ويوجّه كلا الطرفين الاتهامات لبعضهما بعضًا حيال سوء إدارة البلديات للكوارث الطبيعية.

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