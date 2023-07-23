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أعمال صيانة لمدة 10 أيام

إغلاق تقاطع جسر عمر بن الخطاب مع طريق الملك عبدالله بدءًا من الأربعاء

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣١ مساءً
إغلاق تقاطع جسر عمر بن الخطاب مع طريق الملك عبدالله بدءًا من الأربعاء
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة أنه سيتم إغلاق تقاطع جسر عمر بن الخطاب مع طريق الملك عبدالله، وذلك لاستكمال أعمال صيانة الجسر.

يأتي ذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023م ولمدة 10 أيام.

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وأهابت الإدارة العامة بالمرور بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

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