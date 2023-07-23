إغلاق تقاطع جسر عمر بن الخطاب مع طريق الملك عبدالله بدءًا من الأربعاء

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أعلنت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة أنه سيتم إغلاق تقاطع جسر عمر بن الخطاب مع طريق الملك عبدالله، وذلك لاستكمال أعمال صيانة الجسر.
يأتي ذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023م ولمدة 10 أيام.
وأهابت الإدارة العامة بالمرور بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.