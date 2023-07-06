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لحين استكمال الاشتراطات اللازمة

إغلاق مجمعين طبيين خاصين في نجران

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤١ مساءً
إغلاق مجمعين طبيين خاصين في نجران
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للشئون الصحية في منطقة نجران، اليوم الخميس، عن إغلاق اثنين من المجمعات الطبية الخاصة بمدينة نجران تحفظيًا.

سلامة المرضى

وقالت صحة نجران في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إن الإغلاق جاء من أجل سلامة المرضى، ولحين استكمال الاشتراطات اللازمة لتقديم الخدمة الصحية الآمنة.

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في سياق آخر، قالت صحة نجران إن فرق مكافحة التبغ، أتلفت اليوم (35) كيلوجرامًا من مواد التبغ المخالفة، كما تم رصد (12) مخالفة على منشآت تجارية تسمح بالتدخين داخل أروقتها.

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