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اندلعت ضد التعديلات القضائية

إغلاق معظم شوارع تل أبيب في تظاهرات يوم الفوضى

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٣ مساءً
إغلاق معظم شوارع تل أبيب في تظاهرات يوم الفوضى
المواطن - فريق التحرير

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قالت الشرطة الإسرائيلية: إن معظم الشوارع الرئيسية في تل أبيب تم إغلاقها بسبب المظاهرات التي اندلعت ضد التعديلات القضائية.

إغلاق شوارع تل أبيب

ووفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، فإن هناك الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب وبئر السبع وهرتسليا، لافتة إلى وجود اشتباكات مع عناصر الشرطة في مدينة القدس المحتلة.

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الشرطة الإسرائيلية تجلد المحتجين ضد الحكومة 

من جانبها، قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي: إنه منذ صباح اليوم، تم اعتقال 45 متظاهرًا للاشتباه في سلوكهم غير المنضبط، بينهم ثمانية في محطتي قطارات الهاجانا في تل أبيب وهرتسليا.

ويشارك الآلاف من الإسرائيليين، منذ ساعات الصباح الباكر، في احتجاجات واسعة ضد ما يعرف بالإصلاحات القضائية التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو.

يوم الفوضى

وأطلق المحتجون في إسرائيل على فعالياتهم اسم “يوم الفوضى”.

وأغلق المحتجون عدة طرق رئيسية وتقاطعات وعطلوا حركة مرور المركبات، كما نظموا تظاهرة أمام منزل رئيس الهستدروت في كريات أونو.

 

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