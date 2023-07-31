Icon

إغلاق 3 ورش سيارات مخالفة بالقصيم Icon أبرز أرقام ماكسيمان قبل الانتقال للأهلي Icon خالد بن سلمان يبحث مع نظيره الياباني في طوكيو تعزيز التعاون الدفاعي Icon حكام مباريات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية Icon إنفاذ يعقد 24 مزادًا على 304 عقارات بـ8 مناطق Icon مزاد على الملف العلاقي في سوق الزل بالرياض Icon تشكيل النصر المتوقع ضد الاتحاد المنستيري Icon إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالرياض وجازان Icon الدفاع المدني يعلن عن وظائف عبر منصة جدارات Icon إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع رفحاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لعدم وجود ترخيص بها

إغلاق 3 ورش سيارات مخالفة بالقصيم

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٣ مساءً
إغلاق 3 ورش سيارات مخالفة بالقصيم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أغلقت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية شرق مدينة بريدة الفرعية، 3 ورش سيارات لعدم وجود ترخيص بها.

مخالفة مزاولة النشاط

وقالت أمانة القصيم عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن الأمانة ممثلة ببلدية شرق بريدة الفرعية واصلت جولاتها الرقابية والتفتيشية المكثّفة، والتي استهدفت ورش السيارات.

قد يهمّك أيضاً
زيادة مخصصات الملك تشارلز تثير غضب البريطانيين

زيادة مخصصات الملك تشارلز تثير غضب البريطانيين

معلم متقاعد يزرع 21 صنفًا من التين النادر في مزرعته

معلم متقاعد يزرع 21 صنفًا من التين النادر في مزرعته

وأسفرت هذه الجولات عن رصد 45 منشاة لمخالفة مزاولة النشاط وتم إغلاق 3 ورش لعدم وجود ترخيص.

إغلاق 3 ورش سيارات مخالفة بالقصيم إغلاق 3 ورش سيارات مخالفة بالقصيم إغلاق 3 ورش سيارات مخالفة بالقصيم إغلاق 3 ورش سيارات مخالفة بالقصيم

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم