إغلاق 3 ورش سيارات مخالفة بالقصيم

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أغلقت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية شرق مدينة بريدة الفرعية، 3 ورش سيارات لعدم وجود ترخيص بها.
وقالت أمانة القصيم عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن الأمانة ممثلة ببلدية شرق بريدة الفرعية واصلت جولاتها الرقابية والتفتيشية المكثّفة، والتي استهدفت ورش السيارات.
وأسفرت هذه الجولات عن رصد 45 منشاة لمخالفة مزاولة النشاط وتم إغلاق 3 ورش لعدم وجود ترخيص.