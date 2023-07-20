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إقامة مأدبة غداء تكريمًا لرئيس الشورى بتايلند

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٥ مساءً
إقامة مأدبة غداء تكريمًا لرئيس الشورى بتايلند
المواطن - فريق التحرير

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أقام رئيس مجلس الشيوخ بمملكة تايلند البروفيسور بورن بيت ويتشجيت تشون لاتشاي اليوم مأدبة غداء تكريمًا لـ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي يزور تايلند حاليًا، تلبية للدعوة الرسمية التي تلقاها من نظيره.

مأدبة غداء

حضر مأدبة الغداء الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس الدكتور حسين بن ناصر الشريف، والدكتور عيسى بن رفاعي العتيبي، والدكتور عطية بن محمد العطوي، والدكتورة أسماء بنت سليمان المويشير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تايلند عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني.

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فيما حضرها من الجانب التايلندي عددٌ من أعضاء مجلس الشيوخ التايلندي.

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