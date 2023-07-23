إقبال كبير من الزوار في موسم صيف الباحة

تشهد منطقة الباحة إقبالًا كبيرًا من الزوار والسائحين؛ للاستمتاع بالأجواء الرائعة والفعاليات المتنوعة في موسم صيف الباحة.

منتزهات الباحة

بدورها، سلطت قناة الإخبارية الضوء على منطقة الباحة، خلال تقرير لها، إذ تشهد غابة رغدان كثافة كبيرة من المصطافين، إذ تعد من أكبر متنزهات الباحة، وتتميز بالأشجار الكثيفة والمساحات الخضراء الشاسعة، فضلًا عن الأنشطة الترفيهية التي تلبي كافة الأعمار.

استمتاع الأهالي

بين تقرير الإخبارية، استمتاع الأهالي والزوار في متنزه الحسام الذي لا يقل جمالًا عن غابة رغدان، ويرسم لوحة جمالية من المنار الخلابة، فضلًا عن إقبال كثير من الزوار على باقي المتنزهات في المنطقة.

وتتنوع السياحة في الباحة بين السياحة الترفيهية، والثقافية، والزراعية، حيث تحولت بعض الزراعات الخاصة إلى مزارات سياحية تستقبل جميع الزوار والمصطافين.