Icon

المدني الجزائري يحاول السيطرة على الحرائق بسبع ولايات Icon روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال Icon بنس: ترامب تهور في هجوم الكابيتول Icon أسماك القرش أقدم من الديناصورات بملايين السنين Icon فولهام يوافق على بيع ألكساندر ميتروفيتش لـ الهلال Icon البيئة: انتهاء مهلة السماح بتصريف المبيدات المتداولة بالأسواق Icon انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء Icon الهلال يتفوق على الكويت بثلاثية في الشوط الأول Icon إقبال كبير من الزوار في موسم صيف الباحة Icon طريقة قياس الرطوبة في الجو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أنشطة ترفيهية تلبي كل الأعمار

إقبال كبير من الزوار في موسم صيف الباحة

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ مساءً
إقبال كبير من الزوار في موسم صيف الباحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تشهد منطقة الباحة إقبالًا كبيرًا من الزوار والسائحين؛ للاستمتاع بالأجواء الرائعة والفعاليات المتنوعة في موسم صيف الباحة.

منتزهات الباحة

بدورها، سلطت قناة الإخبارية الضوء على منطقة الباحة، خلال تقرير لها، إذ تشهد غابة رغدان كثافة كبيرة من المصطافين، إذ تعد من أكبر متنزهات الباحة، وتتميز بالأشجار الكثيفة والمساحات الخضراء الشاسعة، فضلًا عن الأنشطة الترفيهية التي تلبي كافة الأعمار.

قد يهمّك أيضاً
الشلاحي يختار استوديوهات نيوم لتصوير فيلم هوبال

الشلاحي يختار استوديوهات نيوم لتصوير فيلم هوبال

الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير قطر

الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير قطر

استمتاع الأهالي

بين تقرير الإخبارية، استمتاع الأهالي والزوار في متنزه الحسام الذي لا يقل جمالًا عن غابة رغدان، ويرسم لوحة جمالية من المنار الخلابة، فضلًا عن إقبال كثير من الزوار على باقي المتنزهات في المنطقة.

وتتنوع السياحة في الباحة بين السياحة الترفيهية، والثقافية، والزراعية، حيث تحولت بعض الزراعات الخاصة إلى مزارات سياحية تستقبل جميع الزوار والمصطافين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تهديد بإغلاق موانئ النفط الليبية بسبب وزير
العالم

تهديد بإغلاق موانئ النفط الليبية بسبب وزير

العالم
خطوات سداد رسوم عبور جسر الملك فهد إلكترونيًا
السعودية اليوم

خطوات سداد رسوم عبور جسر الملك فهد...

السعودية اليوم
البرهان يجدد رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية
العالم

البرهان يجدد رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية

العالم
ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر
السعودية اليوم

ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف...

السعودية اليوم
الرئيس الإندونيسي في مكان آمن بعد زلزال جايابورا
العالم

الرئيس الإندونيسي في مكان آمن بعد زلزال...

العالم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

السوق
فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!
الرياضة

فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!

الرياضة
عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين
العالم

عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين

العالم