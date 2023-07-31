“إكسترا” توزع 120 مليون ريال أرباحاً للنصف الأول

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قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا” في اجتماعه توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2023م.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه سيتم توزيع 120 مليون ريال أرباحاً للنصف الأول بواقع 1.5 ريال للسهم.
وبالأمس أغلق مؤشر السوق السعودي على تراجع بنسبة 0.5 %، ليغلق عند 11789 نقطة (-58 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليار ريال.
وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 %، عند 75 ريالا، وهبط سهم التصنيع الوطنية، بنسبة 3 %، عند 14.06 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2.3 مليون سهم.
وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الثاني 2023، بنسبة 89%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.
وأنهت أسهم بنك الرياض، والعربي الوطني، والبنك الأول، وسلوشنز، وبدجت السعودية، والمراعي، ودله الصحية، والدريس، تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 2 و5 %.
في المقابل، ارتفع سهم البحري، بنسبة 4 %، عند 23.10 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 6 ملايين سهم، وكانت الشركة أعلنت ارتفاع أرباح الربع الثاني 2023 إلى 495.4 مليون ريال.
وصعد سهم استثمار، بنسبة 1 % عند 18 ريالا، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2023، وأغلق سهم نادك، عند 51.20 ريال (+ 3 %).