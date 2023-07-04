إلزام الحجاج بـ4 ضوابط عند التنقل من مكة إلى المدينة

دعت وزارة الحج والعمرة، الحجاج وضيوف الرحمن الذين يزورون المدينة المنورة بمراعاة عدد من الضوابط.

ضوابط مهمة عند زيارة المدينة المنورة

وقالت وزارة الحج في إنفوجراف صادر عنها “ضيف الرحمن التنقل من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، يكون حسب الاتفاق مع شركة الحج”.

وأضافت أنه يجب مراعاة الالتزام بنقطة التجمع المحددة، الحضور في مواعيد التفويج، الالتزام بتوجيهات قائد المجموعة، والتأكد من وسيلة النقل المتفق عليها.

زيارة الرسول

ويواصل ضيوف الرحمن توافدهم على المدينة المنورة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج هذا العام ١٤٤٤هـ بيسر وأمان، حيث يحرص كثير من ضيوف الرحمن بعد الحج على زيارة طيبة الطيبة لزيارة الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – والصلاة في المسجد النبوي، إلى جانب زيارة العديد من المساجد والمواقع التاريخية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية.