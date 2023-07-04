إلزام الحجاج بـ4 ضوابط عند التنقل من مكة إلى المدينة ضبط 73 مخالفًا للبيئة لارتكابهم مخالفات رعي الأحساء أعلى درجة حرارة اليوم 6 مخالفين في قبضة الأمن لتهريبهم القات بجازان الأسهم السعودية تغلق مرتفعة ضبط مواطنَين ومقيم لترويج المخدرات بجدة والحدود الشمالية مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما القات والأقراص الممنوعة بجازان المرور يحذر من تجاوز المسافة الآمنة علي بن الحسين نائبًا لملك الأردن التشكيل المتوقع لـ الاتحاد بعد انضمام Jota
دعت وزارة الحج والعمرة، الحجاج وضيوف الرحمن الذين يزورون المدينة المنورة بمراعاة عدد من الضوابط.
وقالت وزارة الحج في إنفوجراف صادر عنها “ضيف الرحمن التنقل من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، يكون حسب الاتفاق مع شركة الحج”.
وأضافت أنه يجب مراعاة الالتزام بنقطة التجمع المحددة، الحضور في مواعيد التفويج، الالتزام بتوجيهات قائد المجموعة، والتأكد من وسيلة النقل المتفق عليها.
ويواصل ضيوف الرحمن توافدهم على المدينة المنورة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج هذا العام ١٤٤٤هـ بيسر وأمان، حيث يحرص كثير من ضيوف الرحمن بعد الحج على زيارة طيبة الطيبة لزيارة الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – والصلاة في المسجد النبوي، إلى جانب زيارة العديد من المساجد والمواقع التاريخية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية.