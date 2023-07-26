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ضمن حقوق المعتمرين والزوار

إلزام شركات العمرة بإصدار تصاريح الصلاة في الروضة

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
إلزام شركات العمرة بإصدار تصاريح الصلاة في الروضة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الحج والعمرة، على ضرورة التزام شركات ومؤسسات العمرة بإصدار التصاريح اللازمة للعمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الأربعاءـ أن جميع شركات ومؤسسات العمرة مُلزمة التزامًا تامًا بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة للمعتمرين التابعين لها.

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ولفتت إلى أن استخراج التصاريح يأتي ضمن حقوق المعتمرين والزوار، والتي يتم إصدارها وفقُا للإمكانات المتاحة.

 

 

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