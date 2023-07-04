إلزام شركات العملات المشفرة بالحصول على ترخيص في جنوب إفريقيا

ألزمت هيئة الرقابة المالية في جنوب إفريقيا، شركات تداول العملات الرقمية المشفرة في البلاد بالحصول على تراخيص لمواصلة العمل بنهاية العام الحالي.

شركات العملات المشفرة

وقال أوناتي كاملانا رئيس هيئة الرقابة المالية في جنوب إفريقيا: إن الهيئة تلقت حوالي 20 طلبًا للحصول على ترخيص منذ فتح باب الترخيص قبل أسابيع قليلة، مع توقع تلقي المزيد من الطلبات قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات يوم 30 نوفمبر المقبل، وفقًا لوكالة بلومبرغ للأنباء.

وتعتزم الهيئة اتخاذ إجراءات تشمل الإغلاق أو الغرامة للشركات التي ستواصل العمل دون الحصول على ترخيص بحلول الموعد النهائي، بحسب كاملانا.

وأردف كاملانا: “هناك أضرار كبيرة محتملة للعملاء عندما يستخدمون منتجات شركات العملات الرقمية المشفرة، وهو ما يبرر وضع إطار عمل تنظيمي لهذا القطاع… الوقت سيظهر لنا مدى فعالية إجراءاتنا، وسنواصل العمل مع الصناعة لتحسينها والقيام بالتغييرات اللازمة”.

جنوب إفريقيا

من المعروف أن جنوب إفريقيا صاحبة الاقتصاد الأكثر تقدمًا في إفريقيا هي أول دولة في القارة تلزم شركات العملات الرقمية بالحصول على رخصة.

وتأسس عدد من أكبر شركات تداول العملات الرقمية بالسوق الإفريقية في جنوب إفريقيا مثل لونو المملوكة لمجموعة “ديجيتال كارنسي جروب” المملوكة للملياردير باري سيلبرت، وفالر المملوكة لشركة بانتيرا.

كما ستحتاج شركات تداول العملات الرقمية الأجنبية العاملة في جنوب إفريقيا مثل بينانس الحصول على رخصة لمواصلة العمل.