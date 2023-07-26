إلغاء عقوبة الإعدام في غانا

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صادق برلمان غانا، أمس الثلاثاء، على إلغاء عقوبة الإعدام مما يجعل البلاد الأحدث من بين عدة دول إفريقية ألغت عقوبة الإعدام في السنوات القليلة الماضية.
وفي التفاصيل، لم يُعدم أي شخص في غانا منذ عام 1993 رغم صدور أحكام بالإعدام على 176 شخصًا حتى العام الماضي، وفقًا لمصلحة السجون في غانا.
وبحسب تقرير لجنة برلمانية أن مشروع القانون الجديد سيعدل قانون الجرائم الجنائية بالدولة لتحل عقوبة السجن المؤبد محل عقوبة الإعدام.
ويتطلب الأمر توقيع الرئيس نانا أكوفو أدو على القانون حتى يدخل حيز التنفيذ.