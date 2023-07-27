Icon

السعودية تستهدف الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته واستقطاب المواهب والكفاءات Icon إنتاجية الموظف في أغلب الوظائف لا تتعدى الست ساعات Icon الإمارات⁩: نتضامن مع ⁧السعودية⁩ ونعزي في ضحايا سقوط طائرة القوات الجوية Icon وزارة الخارجية تعلن الدفعة الثانية للمتقدمين على وظيفة ملحق Icon شركة “أبو معطي” تعلن تجزئة القيمة الاسمية إلى ريال للسهم Icon زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ Icon “الإنماء” يوزع 596 مليون ريال أرباحاً للربع الثاني Icon وزارة الطاقة تعلن عن 100 وظيفة لحملة الدبلوم Icon ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.9 ريال Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خفض ساعات العمل لا يعني خفض الراتب الشهري

إنتاجية الموظف في أغلب الوظائف لا تتعدى الست ساعات

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ صباحاً
إنتاجية الموظف في أغلب الوظائف لا تتعدى الست ساعات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت الكاتب والإعلامية مها عبدالله: “إن التزام الموظف بما يقارب التسع ساعات، مع حساب أوقات التأهب للذهاب وأوقات الراحة بعد العودة، لن يبقى من وقته سوى ساعتين تقريبًا، يقضيهما في تلبية احتياجاته الإنسانية كالاستحمام والأكل والتنظيم. ثم ينام ليصحو مرة أخرى ويذهب للعمل!”.

6 ساعات عمل تكفي

وأضافت الكاتبة في مقال لها بصحيفة “الوطن”، بعنوان “6 ساعات عمل تكفي”: “هذا بالحديث عن شخص مستقل ليست لديه عائلة أو مسؤوليات اجتماعية، فما هي حال رب الأسرة أو صاحب المسؤوليات المتعددة، خمسة أيام يعيشها وكأنه «مملوك لصاحب العمل»! ولا وقت لديه سوى يومي نهاية الأسبوع، وفي -إجحاف آخر- نهاية الأسبوع يوم واحد فقط!”.

قد يهمّك أيضاً
لقطات لسيارة تدهس المتظاهرين في إسرائيل

لقطات لسيارة تدهس المتظاهرين في إسرائيل

واشنطن: لا ندعم الهجمات داخل روسيا

واشنطن: لا ندعم الهجمات داخل روسيا

وتابعت الكاتبة أن خفض ساعات العمل لا يعني خفض الراتب الشهري، لأن وجود الموظف يرتكز على الإنتاجية في تأدية مهامه المناطة، وارتكازًا على الدراسات في مراكز بحوث عالمية، الإنتاجية في أغلب الوظائف لا تتعدى الست ساعات، بل إن الوظائف التي تعتمد ساعات أطول تكون جودة المنتج فيها أقل. بتبعات الأمر السلبية وقت تأدية العمل اليومي بحجم سلبية تبعاتها نفسها، على المدى البعيد بالنسبة للطرفين.. وإلى نص المقال:

نظام ساعات العمل

عالميًا طبق هذا النظام في عدة دول، بعد دراسته وقياسه على أنظمتهم الاجتماعية. سبق طرح هذا الاقتراح مئات المرات، من متخصصين وممارسين، ولا تفاعل أو تجاوب على أرض الواقع بالنسبة لنا. بغض النظر عن أي شيء آخر، هل من دراسة وبحث التبعات في أن الموظفين يعيشون في العمل ويزورون بيوتهم لساعات معدودة؟ الأطباء النفسيون انشغلوا بالمواضيع الشعبوية المتعلقة بالعلاقات وأنواع الشخصيات!، ومراكز الدراسات موضوعات تتمحور حول تبعات المشاريع الكبرى والإنجازات التنموية.

التزام الموظف

التزام الموظف بما يقارب التسع ساعات، مع حساب أوقات التأهب للذهاب وأوقات الراحة بعد العودة، لن يبقي من وقته سوى ساعتين تقريبًا، يقضيهما في تلبية احتياجاته الإنسانية كالاستحمام والأكل والتنظيم. ثم ينام ليصحو مرة أخرى ويذهب للعمل!. وهذا بالحديث عن شخص مستقل ليست لديه عائلة أو مسؤوليات اجتماعية، فما هي حال رب الأسرة أو صاحب المسؤوليات المتعددة، خمسة أيام يعيشها وكأنه «مملوك لصاحب العمل»! ولا وقت لديه سوى يومي نهاية الأسبوع، وفي -إجحاف آخر- نهاية الأسبوع يوم واحد فقط!

ساعات العمل والراتب

خفض ساعات العمل لا يعني خفض الراتب الشهري، لأن وجود الموظف يرتكز على الإنتاجية في تأدية مهامه المناطة، وارتكازًا على الدراسات في مراكز بحوث عالمية، الإنتاجية في أغلب الوظائف لا تتعدى الست ساعات، بل إن الوظائف التي تعتمد ساعات أطول تكون جودة المنتج فيها أقل. بتبعات الأمر السلبية وقت تأدية العمل اليومي بحجم سلبية تبعاتها نفسها، على المدى البعيد بالنسبة للطرفين.

ساعات تشغيل مكتبي مهدرة دون إنتاجية، حبس موظف بنظام البصمة والبطاقة وغيرها دون حاجة لوجوده، وهدر وقته الذي يحتاجه، نسبة أخطاء أعلى بسبب سوء النظام، الأثر النفسي والمعنوي والاجتماعي والذي ظهر على الموظفين وأبنائهم وشركاء حياتهم، بيئة الأسر التي هدمت لاستعباد الأبوين من قِبَل أصحاب العمل، والكثير مما لا يمكن حصره في مقالة أو صحيفة. أما آن الأوان لاستعادة حياتنا الاجتماعية بقرار يوقف هذا الاستعباد الوظيفي؟

الراتب المستحق

أخيرًا.. أن يهضم صاحب العمل حق موظف في راتبه المستحق، أخف ضررًا من سرقة حياته وحريته في العيش، لذا وجب علينا إنقاذهم من عبودية العصر الجديدة «الاستعباد الوظيفي».

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الصحة لـ الحجاج: لا تقفوا طويلًا في الانتظار بعد التحلل من الإحرام
السعودية اليوم

الصحة لـ الحجاج: لا تقفوا طويلًا في...

السعودية اليوم
حقيقة رغبة يونايتد في ضم سفيان مرابط
الرياضة

حقيقة رغبة يونايتد في ضم سفيان مرابط

الرياضة
اكتشاف نجم غريب له وجهان مختلفان
حصاد اليوم

اكتشاف نجم غريب له وجهان مختلفان

حصاد اليوم
اكتشاف 22 مقبرة بالصين عمرها 1600 عام
العالم

اكتشاف 22 مقبرة بالصين عمرها 1600 عام

العالم
توقعات باستمرار تأثير ارتفاع الحرارة حتى نهاية الأسبوع
السعودية اليوم

توقعات باستمرار تأثير ارتفاع الحرارة حتى نهاية...

السعودية اليوم
الشؤون النسائية تكثف أعمالها لخدمة قاصدات المسجد النبوي
السعودية اليوم

الشؤون النسائية تكثف أعمالها لخدمة قاصدات المسجد...

السعودية اليوم
تقنية جديدة للبطاريات في آيفون 15
تكنولوجيا

تقنية جديدة للبطاريات في آيفون 15

تكنولوجيا
رياح البوارح تطرق أبواب السعودية بدءًا من الغد
السعودية اليوم

رياح البوارح تطرق أبواب السعودية بدءًا من...

السعودية اليوم