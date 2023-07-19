إنترناسيونال يضم برونو هنريكي حتى 2025

أعلن نادي إنترناسيونال البرازيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، برونو هنريكي، لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.

الرحيل عن الاتحاد

وكان برونو هنريكي صاحب الـ33 عامًا، قد لعب المواسم الثلاثة الأخيرة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وتوج معه بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي في الموسم الرياضي الماضي.

برونو هنريكي ينضم لإنترناسيونال

وكشف نادي إنترناسيونال البرازيلي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، عن تعاقده مع برونو بعد نهاية عقده مع الاتحاد في الشهر الحالي، حيث سيُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى ديسمبر عام 2025.

ونشر حساب إنترناسيونال على “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات وأهداف برونو هنريكي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والأندية البرازيلية الأخرى التي مثلها، ومنها؛ بالميراس وكورينثيانز.

وخلال إعلان نادي إنترناسيونال عن صفقة انتقال برونو إلى صفوفه هذا الصيف، وصف هنريكي بـ”الرجل الذي أوقف كريستيانو رونالدو”، مضيفًا: “النجم البرازيلي يُمثل الآن نادي الشعب إنترناسيونال”.