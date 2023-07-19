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بعد رحيله عن الاتحاد هذا الصيف

إنترناسيونال يضم برونو هنريكي حتى 2025

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٦ مساءً
إنترناسيونال يضم برونو هنريكي حتى 2025
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي إنترناسيونال البرازيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، برونو هنريكي، لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.

الرحيل عن الاتحاد

وكان برونو هنريكي صاحب الـ33 عامًا، قد لعب المواسم الثلاثة الأخيرة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وتوج معه بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي في الموسم الرياضي الماضي.

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برونو هنريكي
هنريكي – المصدر @ittihad

برونو هنريكي ينضم لإنترناسيونال

وكشف نادي إنترناسيونال البرازيلي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، عن تعاقده مع برونو بعد نهاية عقده مع الاتحاد في الشهر الحالي، حيث سيُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى ديسمبر عام 2025.

برونو هنريكي
برونو بقميص إنترناسيونال – المصدر @SCInternacional

ونشر حساب إنترناسيونال على “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات وأهداف برونو هنريكي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والأندية البرازيلية الأخرى التي مثلها، ومنها؛ بالميراس وكورينثيانز.

برونو هنريكي
برونو بقميص إنترناسيونال – المصدر @SCInternacional

وخلال إعلان نادي إنترناسيونال عن صفقة انتقال برونو إلى صفوفه هذا الصيف، وصف هنريكي بـ”الرجل الذي أوقف كريستيانو رونالدو”، مضيفًا: “النجم البرازيلي يُمثل الآن نادي الشعب إنترناسيونال”.

برونو هنريكي
برونو بقميص إنترناسيونال – المصدر @SCInternacional

 

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